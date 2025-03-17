Звезда «Очень странных дел» призналась, что у нее 62 домашних питомца

Браун ухаживает за 25 сельскохозяйственными животными, 23 собаками, которые живут исключительно на улице, и еще десятью домашними собаками и четырьмя кошками. По словам знаменитости, у нее есть 18-летняя слепая такса по кличке Ригби. Актриса приютила собаку, когда ее бросили на обочине дороги. Браун призналась, что спасла кобеля, но не думала, что Ригби выживет на фоне его слепоты и травм.