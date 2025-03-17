Звезда ремейка «Ивана Васильевича» Кравец предрекла фильму культовый статус

«Я думаю, когда люди в свое время смотрели “Иван Васильевич меняет профессию”, многие представители интеллигенции говорили: “Книжка Булгакова лучше”. А потом все это стало классикой. Вполне возможно, через несколько лет и наш фильм полюбит еще большая аудитория. Конечно, снимать такое кино рискованно, но мы делали это с большой любовью и теплом. Мы привнесли в него актуальный юмор, разбавили музыкальными номерами современных звезд и просто актуализировали истории. При этом, как мне кажется, не испортили первоисточник. Это было очень важно. Грим, костюмы, даже сама картинка — все соответствует. Это же не графика, а реальные декорации. Когда мы снимали сцену, где Иван Васильевич принимает послов, оказались в таком же антураже и подумали: “Какое же счастье к фильму-легенде прикоснуться!”» — призналась Кравец.