Адвокат Ефремова объяснил, почему актер не мог звонить другу из ИК

Актер Михаил Ефремов не мог разговаривать из колонии со своим другом, так как осужденные могут звонить только на определенные номера, согласованные с руководством ИК. Об этом aif.ru сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.
«Опубликованный разговор — это фейк. Звонить осужденные могут только на определенные номера, которые согласованы с руководством колонии. Естественно, никакому другу он позвонить не мог. У каждого осужденного есть определенный круг номеров, на который они могут звонить. Выдаются специальные карточки, и они (номера — ред.) там зафиксированы. То есть это фиксированные номера, осужденные кому угодно позвонить не могут», — сказал адвокат.
Падалко уверен, что публикация якобы разговора Ефремова со словами про «движуху» после УДО является провокацией накануне рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Ранее СМИ опубликовали запись разговора якобы Михаила Ефремова с другом, где артист обещает устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода из колонии. Адвокат артиста опроверг подлинность данной аудиозаписи.
Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло в 2020 году. Артист в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Актер получил 7,5 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов находится в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.
Ходатайство артиста об УДО рассмотрят 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.