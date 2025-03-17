Адвокат Ефремова объяснил, почему актер не мог звонить другу из ИК

«Опубликованный разговор — это фейк. Звонить осужденные могут только на определенные номера, которые согласованы с руководством колонии. Естественно, никакому другу он позвонить не мог. У каждого осужденного есть определенный круг номеров, на который они могут звонить. Выдаются специальные карточки, и они (номера — ред.) там зафиксированы. То есть это фиксированные номера, осужденные кому угодно позвонить не могут», — сказал адвокат.