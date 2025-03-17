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Адвокат Ефремова объяснил, почему актер не мог звонить другу из ИК

Адвокат Юрий Падалко рассказал, что осужденные могут звонить только по согласованным с руководством колонии номерам
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Ефремов не мог разговаривать из колонии со своим другом, так как осужденные могут звонить только на определенные номера, согласованные с руководством ИК. Об этом aif.ru сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Опубликованный разговор — это фейк. Звонить осужденные могут только на определенные номера, которые согласованы с руководством колонии. Естественно, никакому другу он позвонить не мог. У каждого осужденного есть определенный круг номеров, на который они могут звонить. Выдаются специальные карточки, и они (номера — ред.) там зафиксированы. То есть это фиксированные номера, осужденные кому угодно позвонить не могут», — сказал адвокат.

Падалко уверен, что публикация якобы разговора Ефремова со словами про «движуху» после УДО является провокацией накануне рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Ранее СМИ опубликовали запись разговора якобы Михаила Ефремова с другом, где артист обещает устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода из колонии. Адвокат артиста опроверг подлинность данной аудиозаписи.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло в 2020 году. Артист в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Актер получил 7,5 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов находится в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ходатайство артиста об УДО рассмотрят 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.