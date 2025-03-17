Это повествование о любви, в котором формула «один любит, а другой позволяет себя любить» постепенно переросла во взаимное притяжение. Кроме того, «Ландыши. Такая нежная любовь» — это история о возвращении на родину. Выросшая в Лондоне Катя словно совершила ускоренную интерактивную экскурсию по России. Причем не столько в географическом, сколько в ментальном смысле. В итоге произошло внутреннее преображение главной героини, осознавшей важность ценностей, которые не купить ни за какие деньги.