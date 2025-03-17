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74 года и по-прежнему легенда: 5 культовых ролей Курта Рассела

17 марта герою боевиков исполняется 74 года. Вспоминаем главные хиты в фильмографии Курта Рассела
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Курт Рассел
Курт РасселИсточник: Legion-Media

Курт Рассел не мечтал о карьере актера, судьба сама привела его в кино. Он не гнался за славой и наградами, всю жизнь избегал света софитов, и все же создал легендарные образы, став иконой жанра. Расскажем о пяти наиболее знаковых ролях артиста.

1. «Побег из Нью-Йорка», Змей Плискин

Курт Рассел в фильме «Побег из Нью-Йорка»
Курт Рассел в роли Змея Плискина в фильме «Побег из Нью-Йорка»

Один из наиболее узнаваемых образов актера — антигерой Змей Плискин из фантастической ленты режиссера Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка».

Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, где из-за высокой преступности целый остров Манхэттен стал огромной тюрьмой строгого режима. Когда президент США оказывается заложником внутри этой зоны, власти обращаются за помощью к бывшему военному, а ныне преступнику по прозвищу Змей. Его задача — проникнуть на опасную территорию и спасти главу государства. 

Роль Змея Плискина стала поворотной для Курта Рассела, закрепив за ним статус героя боевиков. Примечательно, что образ отчаянного солдата с повязкой стал прототипом Солида Снейка из культовой серии видеоигр Metal Gear Solid Хидэо Кодзима.

2. «Нечто», Ар Джей Макриди

Курт Рассел в фильме «Нечто»
Курт Рассел в роли Ар Джея Макриди в фильме «Нечто»

Антарктическая станция. Замкнутое пространство, пронизывающий холод, абсолютная изоляция и еще одна веха в карьере актера — пилот Ар Джей Макриди из другой бессмертной классики Карпентера «Нечто».

Хоррор с элементами фантастики создает атмосферу тотального страха и паранойи, а Курт Рассел становится ее ключевым проводником. Макриди ведет разведывательную миссию на станции, где обитает таинственный пришелец, способный перевоплощаться в своих жертв. Когда становится ясно, что «нечто» копирует людей, Ар Джей понимает — доверять нельзя никому. 

Поначалу картину встретили прохладно. Она не стал хитом проката, но со временем обрела культовый статус. В отличие от многих фильмов ужасов того времени, где персонажи делились на бесстрашных спасителей и обреченных жертв, Макриди был живым человеком — уставшим, замерзшим и до смерти напуганным, но продолжающим бороться.

3. «За бортом», Дин Проффит

Курт Рассел и Голди Хоун в фильме «За бортом»
Курт Рассел и Голди Хоун в роли Дина Проффита и Джоанны Стэйтон в фильме «За бортом»

Дин — простой плотник, воспитывающий четверых сыновей. Судьба сталкивает его с высокомерной и избалованной миллионершей в исполнении Голди Хоун, которая после падения с яхты теряет память. Недолго думая, обаятельный проныра Проффит решает воспользоваться шансом. Он убеждает Джоанну, что она его жена, и привозит к себе домой, где героиню ждет жизнь, полная хлопот и забот.

На момент съемок Курт и Голди уже четыре года состояли в отношениях. Их экранный роман оказался настолько естественным, что сделал ленту по-настоящему незабываемой.

«За бортом» — классическая история любви, сдобренная сюжетом о перевоспитании. Хотя фильм вышел в эпоху, когда романтические комедии часто следовали устоявшимся шаблонам, именно живость исполнения, юмор и искренность выделили картину среди прочих.

4. «Доказательство смерти», каскадер Майк

Курт Рассел в фильме «Доказательство смерти»
Курт Рассел в роли Майка в фильме «Доказательство смерти»

В 2000-е Рассел разорвал шаблон, воплотив одну из своих самых харизматичных и уникальных злодейских ролей — каскадера Майка в «Доказательстве смерти» Квентина Тарантино.

На первый взгляд, Майк — обаятельный и крутой парень, весельчак и бывалый голливудский «трюкач». Но под дружелюбной маской скрывается настоящий садист и маньяк, превративший свой маслкар в орудие убийства. 

Ранее персонажи Курта, даже если и были жесткими, все же оставались положительными или хотя бы вызывали симпатию. Но в «Доказательстве смерти» Тарантино и Рассел производят деконструкцию этих образов. Вместо героя боевиков 80-х мы видим стареющего убийцу. И в этом кроется настоящая магия кино: артист сумел сыграть злодея так, что зритель одновременно восхищается им и ненавидит его. 

5. «Омерзительная восьмерка», Джон Рут

Курт Рассел в фильме «Омерзительная восьмерка»
Курт Рассел в роли Джона Рута в фильме «Омерзительная восьмерка»

В 2015 году Курт Рассел вновь объединился с Тарантино, чтобы сыграть охотника за головами по прозвищу «Вешатель» в детективном вестерне «Омерзительная восьмерка».

Джон Рут — охотник за головами старой закалки. Он не убивает бандитов на месте, как его коллеги по цеху, а из принципа сопровождает их до виселицы. В фильме он везет особенно ценную добычу — опасную преступницу Дэйзи Домерг (Дженнифер Джейсон Ли). В городе Ред-Рок она должна понести заслуженное наказание. Однако внезапная снежная буря вынуждает путников найти убежище на одном постоялом дворе, где судьба сталкивает Рута с подозрительными личностями.

Лента, снятая в духе классических вестернов Серджио Леоне, погружает зрителя в атмосферу напряженных диалогов и внезапных сюжетных поворотов. Компанию Курту Расселу составили: Сэмюэл Л. Джексон, Уолтон Гоггинс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Брюс Дерн и Ченнинг Татум. Выдающийся актерский ансамбль, музыка Эннио Морриконе и увлекательный сценарий ставят «Омерзительную восьмерку» в топ лучших картин Квентина Тарантино.