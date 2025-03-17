Ранее персонажи Курта, даже если и были жесткими, все же оставались положительными или хотя бы вызывали симпатию. Но в «Доказательстве смерти» Тарантино и Рассел производят деконструкцию этих образов. Вместо героя боевиков 80-х мы видим стареющего убийцу. И в этом кроется настоящая магия кино: артист сумел сыграть злодея так, что зритель одновременно восхищается им и ненавидит его.