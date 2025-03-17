Сергей Астахов потратил 700 тыс. рублей на лечение дочери от анорексии

«Если ты месяц ничего не ешь, там все сжимается и трансформируется так, что обратить это потом очень тяжело. Начинают отмирать определенные клетки организма, кровь не поступает в мозг в нужном объеме, нарушаются всякие циклы», — пояснил артист.