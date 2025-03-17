Леон Кемстач хочет сняться в одном фильме с Александром Петровым

Леон Кемстач родился в 2008 году. Его актерский дебют случился всего 13 лет спустя — он получил эпизодическую роль в комедии Богданова «Нормальный только я». Первым же крупным проектом артиста стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премьера ленты состоялась в 2023 году — за роль Андрея Пальто Кемстач приобрел широкую известность у российской аудитории.