Леон Кемстач хочет сняться в одном фильме с Александром Петровым

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Актер Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», выразил желание сыграть в одной киноленте с актером Александром Петровым. Об этом актер сообщил в интервью ТАСС.
«На самом деле, мне бы много с кем хотелось повзаимодействовать из российских артистов. Точно хочу проект с Сашей Петровым. Я с ним знаком, но вместе еще не снимались», — поделился он.
Кроме того, собеседник агентства выразил желание поработать над фильмом совместно со своим отчимом Антоном Богдановым. В первую очередь как с режиссером.
«Но и как с актером, конечно, тоже хотел бы. Думаю, это было бы очень интересно», — добавил Кемстач.
Леон Кемстач родился в 2008 году. Его актерский дебют случился всего 13 лет спустя — он получил эпизодическую роль в комедии Богданова «Нормальный только я». Первым же крупным проектом артиста стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премьера ленты состоялась в 2023 году — за роль Андрея Пальто Кемстач приобрел широкую известность у российской аудитории.