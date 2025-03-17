Лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн умерла в 43 года

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила о смерти бельгийской актрисы Эмили Декенн, которая стала лауреатом Каннского кинофестиваля 1999 года за лучшую женскую роль. Артистка ушла из жизни в парижской клинике в возрасте 43 лет, не сумев победить редкую разновидность рака.
Осенью 2023 года актриса рассказала поклонникам о своей борьбе с раком эндокринной системы, диагностированным несколько месяцев назад. Из-за болезни артистка перестала сниматься в кино.
«Эмили Декенн покинула нас после болезни. Ее дебют в трогательной роли в фильме “Розетта” братьев Дарденн, принес ей награду Каннского фестиваля», — написала Дати в соцсети.
По ее словам, кинематограф потерял одаренную актрису, у которой многое было впереди.
В 1999 году Декенн была удостоена награды за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за фильм «Розетта». В тот момент ей было всего 17 лет.
За свою карьеру актриса снялась почти в 50 фильмах, в числе которых «Братство волка», «Мебиус», «Мост короля Людовика Святого» и «До свидания там, наверху».