«Царевна-лягушка» вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат в РФ и СНГ

На прошлой неделе председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказывал, что сначала этому семейному комедийному фильму прогнозировали в общей сложности около 1 млрд руб. в прокате. Однако позже, когда картину посмотрели, поняли, что она соберет максимум 500 млн руб.