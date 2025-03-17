Адвокат Ефремова назвал фейковым разговор Ефремова о «движухе» после УДО

Ефремов в 2020 году в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Актер получил 7,5 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов находится в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.