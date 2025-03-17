Адвокат Ефремова назвал фейковым разговор Ефремова о «движухе» после УДО

Опубликованная в Сети аудиозапись разговора, в которой якобы артист Михаил Ефремов обещает «устроить движуху» после выхода из СИЗО, является фейковой. Об этом aif.ru заявил адвокат актера Юрий Падалко.
«Это фейк, кто-то явно специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — сказал Падалко.
Ранее СМИ опубликовали запись разговора якобы Михаила Ефремова с другом, где артист обещает устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода из колонии.
Актер подал прошение об условно-досрочном освобождении. Ходатайство рассмотрят 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.
Ефремов в 2020 году в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Актер получил 7,5 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов находится в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.