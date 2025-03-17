Актриса с детства увлекалась сценой: каждое лето она проводила в театральных лагерях и участвовала в школьных постановках. В 10 лет случайно в пиццерии ее заметил агент Revlon, который предложил юной Натали Портман попробовать себя в модельном бизнесе. Но вместо этого она выбрала актерскую профессию. Портман ходила на кастинги, совершенствовала навыки, и уже в 12 лет получила свою первую крупную роль в культовой картине Люка Бессона «Леон».