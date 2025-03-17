Джонни Депп, Брэд Питт, Николь Кидман: эти звезды показали, что для того чтобы стать успешным артистом, вовсе не обязательно заканчивать театральные вузы. Некоторым удача улыбнулась сама, другие же шли к успеху, применяя все доступные методы.
1. Джонни Депп
Еще с юности актер был увлечен музыкой и мечтал о карьере рок-музыканта. Он играл на гитаре в группе The Kids и в Лос-Анджелес переехал, чтобы добиться успеха на этом поприще. Однако финансовые трудности заставили Джонни Деппа искать дополнительные заработки. По совету Николаса Кейджа, Джонни решил попробовать себя в кино.
Его дебют состоялся в культовом слэшере «Кошмар на улице Вязов». Вскоре он стал известен благодаря сериалу «Джамп-стрит, 21», а затем познакомился с режиссером Тимом Бертоном, открывшим ему дорогу в большое кино.
2. Натали Портман
Актриса с детства увлекалась сценой: каждое лето она проводила в театральных лагерях и участвовала в школьных постановках. В 10 лет случайно в пиццерии ее заметил агент Revlon, который предложил юной Натали Портман попробовать себя в модельном бизнесе. Но вместо этого она выбрала актерскую профессию. Портман ходила на кастинги, совершенствовала навыки, и уже в 12 лет получила свою первую крупную роль в культовой картине Люка Бессона «Леон».
Фильм сделал ее звездой, но Натали не ограничивалась карьерой в кино. Она решила поступить в Гарвард, где стала изучать психологию, совмещая учебу со съемками в «Звездных войнах».
3. Брэд Питт
После учебы в Университете Миссури, где Брэд Питт изучал журналистику и рекламу, будущий актер решил переехать в Лос-Анджелес и осваивать новую профессию. Чтобы свести концы с концами, Питт подрабатывал водителем и раздавал листовки.
Его первые роли были эпизодическими, но благодаря своей настойчивости и прирожденному таланту он наконец-то получил заметную роль в приключенческом роуд-муви «Тельма и Луиза», который стал прорывом в его карьере.
4. Дженнифер Лоуренс
Одна из самых востребованных актрис современности Дженнифер Лоуренс никогда не посещала специализированные курсы. В 14 лет будущая звезда «Голодных игр» загорелась мечтой сниматься в кино и убедила родителей отвезти ее в Нью-Йорк, чтобы найти агента. Спустя несколько проб и рекламных роликов Дженнифер стали приглашать в крупные проекты.
В 2010 году за роль в независимой драме «Зимняя кость» Лоуренс получила свою первую номинацию на «Оскар». Известно, что голливудская звезда окончила школу экстерном, чтобы учеба не отвлекала ее от съемок.
5. Рассел Кроу
Впервые австралиец Рассел Кроу появился в кадре в возрасте пяти лет, снявшись в эпизодической роли сериала, продюсером которого был его дальний родственник. В юношеские годы после переезда в Новую Зеландию Кроу бросил школу, чтобы финансово помогать своей семье. Кроме того, он увлекся музыкой и выступал в нескольких группах.
Спустя некоторое время Рассел решил попробовать себя в качестве актера. Роль в драме «Бритоголовые» привлекла внимание международных продюсеров, и вскоре Кроу перебрался в Голливуд, где его ждал настоящий успех.
6. Николь Кидман
Австралийская актриса с детства тянулась к сценическому искусству. С четырех лет Николь Кидман занималась балетом, а позже начала выступать в молодежном театре. Однако когда мать Николь тяжело заболела, девушке пришлось оставить театр и учебу в школе. Чтобы поддержать семью, она начала сниматься в рекламе и уже в возрасте 15 лет получила свою первую роль в кино.
7. Том Круз
Звезда боевика «Миссия: невыполнима» считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но и он не получал никакого специального образования. В детстве Том Круз страдал от дислексии, и из-за постоянных насмешек от сверстников ему пришлось сменить 15 школ. По ее окончании он планировал стать священником и даже поступил в семинарию. Но вскоре передумал и отправился в Нью-Йорк, чтобы сниматься в кино.
После череды кастингов молодого Круза пригласили на пробы для ленты «Бесконечная любовь», роль в которой стала его дебютом. Спустя пару лет он снялся в главной роли в комедии «Рискованный бизнес», получив признание и славу.