Венсан Кассель пришел на показ с возлюбленной младше него на 30 лет

58-летний Венсан Кассель и 28-летняя Нара Баптиста появились на показе новой осенне-зимней коллекции бренда Moncler Grenoble в Куршевеле. Актер пришел на мероприятие в темном джемпере с красно-белым принтом, черной куртке и горнолыжных штанах. Модель выбрала для мероприятия черную куртку, леггинсы и ботинки. Манекенщице сделали укладку с косами и макияж с угольно-черными стрелками.