Венсан Кассель пришел на показ с возлюбленной младше него на 30 лет

Актер Венсан Кассель вышел на публику с возлюбленной Нарой Баптистой, которая младше него на 30 лет. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
58-летний Венсан Кассель и 28-летняя Нара Баптиста появились на показе новой осенне-зимней коллекции бренда Moncler Grenoble в Куршевеле. Актер пришел на мероприятие в темном джемпере с красно-белым принтом, черной куртке и горнолыжных штанах. Модель выбрала для мероприятия черную куртку, леггинсы и ботинки. Манекенщице сделали укладку с косами и макияж с угольно-черными стрелками.
С октября 2023-го 58-летний Венсан Кассель встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой. В сентябре прошлого года девушка объявила в личном блоге о беременности, а в январе родила первенца. Мальчика назвали Каэтано.
Недавно манекенщица высказалась о трудностях послеродового периода.