Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились в 2019 году после года отношений. Их первенец должен был родиться в 2020 году, но во время съемок в фильме «Не смотрите наверх» Лоуренс пережила выкидыш. Позднее актриса забеременела снова. Сын Сай появился на свет в феврале 2022 года, пара выбрала для первенца такое имя в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.