Звезда кинофраншиз «Голодные игры» и «Люди Икс» Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Как пишет издание Film Updates в своем аккаунте в соцсети X, 34-летняя актриса родила ребенка несколько дней назад.
Мальчик это или девочка, а также имя новорожденного пока неизвестны. Сама актриса и ее супруг, директор художественной галереи Кук Марони, пока официально не сообщали о радостном событии. Впрочем, и опровержения от их представителей не последовало.
О беременности Дженнифер Лоуренс стало известно в октябре 2024 года. В последующие месяцы она вела активный образ жизни, появляясь на светских мероприятиях в нарядах, не скрывающих растущий живот.
А в феврале папарацци сняли ее на улице в Нью-Йорке практически в домашнем — актриса надела удобный комбинезон и набросила сверху пальто, которое не скрывало большой живот.
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились в 2019 году после года отношений. Их первенец должен был родиться в 2020 году, но во время съемок в фильме «Не смотрите наверх» Лоуренс пережила выкидыш. Позднее актриса забеременела снова. Сын Сай появился на свет в феврале 2022 года, пара выбрала для первенца такое имя в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.