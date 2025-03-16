87-летний Энтони Хопкинс выпустил мемуары: «Мы справились, парень»

С 2000 года Хопкинс живет в США, получил гражданство этой страны. В 2003 году актер стал обладателем звезды на голливудской Аллее славы, а c 2008 года он является членом Британской академии кино и телевизионных искусств. В 2021 году он получил второй «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Отец», став самым возрастным (в 83 года) номинантом в этой категории за всю историю премии.