Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В ННГУ заявили, что у актера Эйдельштейна есть отсрочка от армии

ННГУ: Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии как аспирант
В ННГУ заявили, что у актера Эйдельштейна есть отсрочка от армии
В ННГУ заявили, что у актера Эйдельштейна есть отсрочка от армииИсточник: Газета.Ру

У актера Марка Эйдельштейна есть отсрочка от армии, так как он является аспирантом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Нижегородского государственного университета (ННГУ).

«В трехлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 “Филология” Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура дает право на отсрочку», — пояснили в пресс-службе вуза.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что военный комиссариат Нижнего Новгорода якобы разыскивает актера Марка Эйдельштейна. По данным издания, у 23-летнего молодого человека закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечает Mash, в скором времени начнется весенний призыв.

Позже PR-менеджер Марка Эйдельштейна Ольга Малаева опровергла в беседе с ТАСС слухи о проблемах актера с военкоматом.

16 марта Эйдельштейн рассказал в беседе с Telegram-каналом Mash, что вернулся в Нижний Новгород.