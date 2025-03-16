В ННГУ заявили, что у актера Эйдельштейна есть отсрочка от армии

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что военный комиссариат Нижнего Новгорода якобы разыскивает актера Марка Эйдельштейна. По данным издания, у 23-летнего молодого человека закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечает Mash, в скором времени начнется весенний призыв.