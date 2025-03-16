Кустурица рассмотрит актеров российских театров на роли в своем новом фильме

Как отметил режиссер, он неоднократно брался за работу над сценарием и создал уже несколько его вариаций. Финальная версия осталась созвучна тексту классика, однако была модернизирована. По сюжету картины, перед главным героем, молодым режиссером, встает выбор: убить жену продюсера и получить $5 млн на съемки нового фильма или быть верным закону, но никогда не воплотить свою мечту в жизнь. «Моему герою говорят, что если он хочет быть убийцей, то может снимать фильм. Это будет трагикомическая история», — сказал Кустурица.