Актер «Папиных дочек» Горчилин сделал предложение Миногаровой

Мария Миногарова родилась в 1989 году в Краснодаре. В 2011 году она приняла участие в шоу «Топ-модель по-русски». В 2011-2013 году модель жила и работала в Милане. В 2019 году девушка вела программу «Орел и решка». В 2020-м Миногарова снялась в фильме «Марафон желаний».