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Актер «Папиных дочек» Горчилин сделал предложение Миногаровой

Модель и телеведущая Мария Миногарова выходит замуж
Мария Миногарова
Мария Миногарова

Модель и телеведущая Мария Миногарова выходит замуж за актера сериала «Папины дочки» Александра Горчилина. Об этом сообщила блогерша Ида Галич в своем Telegram-канале.

Александр Горчилин сделал предложение руки и сердца Марии Миногаровой на праздновании ее дня рождения. Актер вышел перед гостями, чтобы поздравить модель, признался ей в любви и подарил кольцо. Ида Галич, которая была в числе приглашенных, засняла момент на видео.

Александр Горчилин
Александр Горчилин

«Только что Саша Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой. С днем рождения! И с помолвкой, получается», — написала блогерша под роликом.

Мария Миногарова родилась в 1989 году в Краснодаре. В 2011 году она приняла участие в шоу «Топ-модель по-русски». В 2011-2013 году модель жила и работала в Милане. В 2019 году девушка вела программу «Орел и решка». В 2020-м Миногарова снялась в фильме «Марафон желаний».