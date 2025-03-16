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51-летняя Юлия Высоцкая снялась без косметики

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала фото без макияжа
51-летняя Юлия Высоцкая снялась без косметики
51-летняя Юлия Высоцкая снялась без косметикиИсточник: www_gazeta_ru

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая снялась без косметики. Знаменитость поделилась фотографией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Высоцкая была запечатлена с собранными в пучок волосами. Актриса позировала в черных солнцезащитных очках Saint Laurent, темной верхней одежде и сером шарфе с желтым рисунком. Знаменитость снялась в автомобиле на заднем сидении.

«Домой», — подписала фото телеведущая.

В начале марта стало известно, что Юлия Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России. По данным представителей артистки, сейчас она активно развивает сеть своих кулинарных студий. Всего на данный момент открыто пять филиалов, но в 2025 году актриса планирует открыть еще две студии в Москве и одну — в Санкт-Петербурге.

В 2023 году сообщалось, что Высоцкая, чьи кулинарные навыки стали причиной насмешек для пользователей социальных сетей, заработала более 150 млн рублей за 2022 год благодаря компаниям, которые выпускают продукцию под брендом «Едим дома».