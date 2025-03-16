51-летняя Юлия Высоцкая снялась без косметики

В начале марта стало известно, что Юлия Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России. По данным представителей артистки, сейчас она активно развивает сеть своих кулинарных студий. Всего на данный момент открыто пять филиалов, но в 2025 году актриса планирует открыть еще две студии в Москве и одну — в Санкт-Петербурге.