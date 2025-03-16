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Сальма Хайек раскрыла секрет стройной фигуры на фоне слухов об «Оземпике»

Голливудская актриса отметила, что не занимается спортом
Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Сальма Хайек в интервью журналу Marie Claire раскрыла секрет стройной фигуры после слухов об использовании «Оземпика».

58-летняя Хайек заявила, что не тренируется в спортзале. По словам актрисы, она изредка может заниматься ходьбой.

«Четыре раза в год я включаю музыку и хожу на своей беговой дорожке. Не просите меня бегать, моя грудь не создана для этого», — сказала знаменитость.

Сальма Хайек также отметила, что ее устраивает ее фигура и растяжка. Однако актриса призналась, что больше всего ей нравится состояние ее тела в 25 лет. Артистка отметила, что поняла это только спустя много лет.

«Я хотела бы вернуть свою старую фигуру: ту, которая у меня была в 25 лет, и которую я постоянно критиковала и ненавидела», — заявила знаменитость.

В декабре Сальма Хайек выложила в личный блог фото, где позировала в черном корсете с глубоким декольте. Однако поклонники не оценили фотографии голливудской актрисы. Интернет-пользователи заподозрили знаменитость в пластике или похудении с помощью препарата «Оземпик».