Марк Эйдельштейн вернулся в Россию после слухов о розыске военкоматом

Эйдельштейн отметил, что вовремя не сдал сессию и не отнес документы. Из-за этого у артиста возникли проблемы с военкоматом. Актер сообщил, что приехал увидеться с семьей, а также закрыть долги перед своим университетом имени Лобачевского — ННГУ. Он учится в аспирантуре.