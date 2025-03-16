Менеджер Марка Эйдельштейна опровергла слухи о проблемах актера с военкоматом

16 марта Telegram-канал Mash сообщил, что военный комиссариат Нижнего Новгорода якобы разыскивает актера Марка Эйдельштейна. По утверждению издания, у 23-летнего актера закончилась отсрочка от армии. Артист пока не отмечался в военкомате по месту прописки. Как отмечал Mash, в скором времени начнется весенний призыв.