Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Ургант раскритиковал современные киносказки

По мнению актера, современные интерпретации сказок скучны
Андрей Ургант
Андрей Ургант

Андрей Ургант в новом интервью порассуждал о современном кино. Актер признался, что ему не нравятся новые ремейки известных сказок.

«Нет, ну как? Взяли песню Агутина, например, воткнули в “Летучий корабль”. При чем тут Агутин, при чем тут “Летучий корабль”? Я очень люблю Агутина, его музыка мне безумно нравится. Но вдруг взять, сдернуть что-то знакомое, для того чтобы… А главное — зачем? Есть какие-то классические вещи, которые и так получаются. Они и ценны, потому что это ретро» — рассказал артист в шоу LevCast.

Андрей Львович отметил, что в новом прочтении культовые произведения порой теряют вложенные в них ценности. По мнению актера, современные интерпретации сказок являются скучными.

«Мы начали разрушать эту легенду, наполнив это все какими-то современными словечками, смыслами. Эти роскошные сказки вдруг стали не то чтобы плохими, порочными или какими-то слишком осовремененными, нет. Скучно стало, неинтересно», — считает Ургант.

Напомним, Андрей Ургант — известный советский актер театра и кино. Зрители знают его по картинам «Окно в Париж», «Русский транзит», «Спецотдел», «Любовь-морковь», «Воронины» и другим.