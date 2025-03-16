Андрей Ургант раскритиковал современные киносказки

«Нет, ну как? Взяли песню Агутина, например, воткнули в “Летучий корабль”. При чем тут Агутин, при чем тут “Летучий корабль”? Я очень люблю Агутина, его музыка мне безумно нравится. Но вдруг взять, сдернуть что-то знакомое, для того чтобы… А главное — зачем? Есть какие-то классические вещи, которые и так получаются. Они и ценны, потому что это ретро» — рассказал артист в шоу LevCast.