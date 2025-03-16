Андрей Ургант раскритиковал современные киносказки

Андрей Ургант в новом интервью порассуждал о современном кино. Актер признался, что ему не нравятся новые ремейки известных сказок.
«Нет, ну как? Взяли песню Агутина, например, воткнули в “Летучий корабль”. При чем тут Агутин, при чем тут “Летучий корабль”? Я очень люблю Агутина, его музыка мне безумно нравится. Но вдруг взять, сдернуть что-то знакомое, для того чтобы… А главное — зачем? Есть какие-то классические вещи, которые и так получаются. Они и ценны, потому что это ретро» — рассказал артист в шоу LevCast.
Андрей Львович отметил, что в новом прочтении культовые произведения порой теряют вложенные в них ценности. По мнению актера, современные интерпретации сказок являются скучными.
«Мы начали разрушать эту легенду, наполнив это все какими-то современными словечками, смыслами. Эти роскошные сказки вдруг стали не то чтобы плохими, порочными или какими-то слишком осовремененными, нет. Скучно стало, неинтересно», — считает Ургант.
Напомним, Андрей Ургант — известный советский актер театра и кино. Зрители знают его по картинам «Окно в Париж», «Русский транзит», «Спецотдел», «Любовь-морковь», «Воронины» и другим.