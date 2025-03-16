Кейт Хадсон дважды оконфузилась на премьере из-за платья с декольте

Кейт Хадсон недавно презентовала сериал «Самый ценный игрок», в котором исполнила главную роль. 45-летняя актриса для светского мероприятия выбрала откровенное черное платье с глубоким декольте и открытой спиной.
Звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» распустила волосы и сделала нежный макияж. Во время презентации Хадсон поднялась с коллегами на сцену, чтобы ответить на вопросы гостей.
В тот момент, когда ее спросили, почему она стала исполнительным продюсером проекта, левая часть наряда звезды расстегнулась и практически обнажила тело Хадсон. Актриса вскрикнула и прижала платье руками, пытаясь исправить ситуацию.
На помощь актрисе пришли коллеги Бренда Сонг и Джастин Теру, которые закрыли ее от зрителей. Хадсон пошутила, что сделала это намеренно, а Теру ответил, что именно так все и понял.
«О, интересно, сколько раз это будет происходить», — шутливо заявила актриса.
Вскоре ситуация повторилась. Когда Хадсон активно аплодировала коллеге Джею Эллису, платье начало расходиться в том же месте. Теру вновь помог актрисе.
«Это уже становится скучным», — шутливо заметил он.
Ранее Кейт Хадсон вышла в свет в необычном платье и вызвала бурную реакцию в сети.