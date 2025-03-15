Жена Брюса Уиллиса помогла известному врачу в поиске методов борьбы с болезнью Альцгеймера

Это удивило Эмму, так как она ожидала от медицинского специалиста большей осведомленности по этому вопросу. «Конечно, у меня есть эти контакты, ничто не делает меня счастливее, чем возможность быть полезной и поддержать опекуна. Меня просто поражает, как у наших врачей до сих пор нет картотеки, где будет вся необходимая информация для поддержки лиц, осуществляющих уход?», — возмутилась Эмма.