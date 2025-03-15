Жена Брюса Уиллиса помогла известному врачу в поиске методов борьбы с болезнью Альцгеймера

Эмма Хеминг, супруга знаменитого актера Брюса Уиллиса, в последнее время делится своим опытом, связанным с борьбой с деменцией, которая была диагностирована у ее мужа. Недавно она рассказала о шокирующем моменте, когда известный врач обратился к ней с просьбой предоставить контакты людей и организаций, занимающихся поддержкой пациентов с деменцией.
Это удивило Эмму, так как она ожидала от медицинского специалиста большей осведомленности по этому вопросу. «Конечно, у меня есть эти контакты, ничто не делает меня счастливее, чем возможность быть полезной и поддержать опекуна. Меня просто поражает, как у наших врачей до сих пор нет картотеки, где будет вся необходимая информация для поддержки лиц, осуществляющих уход?», — возмутилась Эмма.
Хеминг активно делится своим опытом с другими опекунами, подчеркивая важность создания системы поддержки для семей, столкнувшихся с подобными диагнозами. Она отмечает, что многие люди не знают, как правильно реагировать на деменцию и какие ресурсы могут быть доступны для помощи. Эмма считает, что врачи должны не только лечить, но и предоставлять информацию о возможностях поддержки, чтобы облегчить бремя, которое несут семьи.
«Еще одна вещь, которая меня так расстраивает, это когда я получаю сообщения от семей, родным которых только что поставили диагноз лобно-височная деменция или какой-то другой тип деменции, и они просят меня предоставить им ресурсы», — пояснила Хеминг.
Ранее дочь Брюса Уиллиса сделала заявление о состоянии его здоровья.