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Юлия Снигирь показала редкие фото Евгения Цыганова в Италии

Актриса Юлия Снигирь запечатлела мужа за границей
Юлия Снигирь показала редкие фото Евгения Цыганова в Италии
Юлия Снигирь показала редкие фото Евгения Цыганова в ИталииИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Юлия Снигирь сфотографировала мужа Евгения Цыганова в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса показала редкие фото мужа из поездки по югу страны. Она сделала несколько портретов Цыганова в городе и у моря. В субботу, 15 марта, Евгению Цыганову исполнилось 46 лет.

Юлия Снигирь вышла замуж за коллегу Евгения Цыганова в 2019 году. У влюбленных есть общий сын Федор. До романа с артистом актриса была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. 

По словам артиста, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений.