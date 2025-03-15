Юлия Снигирь показала редкие фото Евгения Цыганова в Италии

Актриса Юлия Снигирь сфотографировала мужа Евгения Цыганова в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Актриса показала редкие фото мужа из поездки по югу страны. Она сделала несколько портретов Цыганова в городе и у моря. В субботу, 15 марта, Евгению Цыганову исполнилось 46 лет.
Юлия Снигирь вышла замуж за коллегу Евгения Цыганова в 2019 году. У влюбленных есть общий сын Федор. До романа с артистом актриса была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей.
По словам артиста, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений.