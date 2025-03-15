Джейк Джилленхол и Фиби Дайневор сыграют в новом фильме М. Найта Шьямалана

В конце января стало известно, что Джейк Джилленхол присоединился к касту нового проекта знаменитого режиссера и сценариста М. Найта Шьямалана. В фильме также сыграет Фиби Дайневор, которая приобрела популярность благодаря своей роли в успешном сериале «Бриджертоны».
Фильм, над которым работают Джилленхол и Дайневор, будет представлять собой романтический триллер с элементами сверхъестественного. Сценарий к фильму будет написан самим Шьямаланом в сотрудничестве с Николасом Спарксом, автором таких бестселлеров, как «Спеши любить» и «Дневник памяти». Это первое сотрудничество Шьямалана с известным писателем, что вызывает дополнительный интерес у поклонников обоих творцов.
Кроме того, стоит отметить, что Николас Спаркс также работает над романом, основанным на той же концепции, что и сценарий к фильму. Это означает, что оба проекта будут пересекаться по сюжету и персонажам, но адаптированы под разные форматы — литературный и кинематографический. Такой подход может привлечь как любителей книг Спаркса, так и зрителей, которые предпочитают фильмы Шьямалана.
Ранее актер Джейк Джилленхол заявил, что плохое зрение помогает ему в профессии.