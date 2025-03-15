Джейк Джилленхол и Фиби Дайневор сыграют в новом фильме М. Найта Шьямалана

Кроме того, стоит отметить, что Николас Спаркс также работает над романом, основанным на той же концепции, что и сценарий к фильму. Это означает, что оба проекта будут пересекаться по сюжету и персонажам, но адаптированы под разные форматы — литературный и кинематографический. Такой подход может привлечь как любителей книг Спаркса, так и зрителей, которые предпочитают фильмы Шьямалана.