Дженна Ортега рассказала о съемках второго сезона «Уэнсдэй»

Во время интервью E! News, Ортега заявила, что ее героиня, Уэнсдей Аддамс, появится в одной из лучших, по ее мнению, сцен: «Некоторые кадры, которые мы сняли во втором сезоне “Уэнсдэй”, особенно в последней серии, — одни из моих любимых кадров из всего сериала. Это очень волнительно для меня».