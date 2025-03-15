Дженна Ортега рассказала о съемках второго сезона «Уэнсдэй»

Дженна Ортега высказалась о возвращении сериала «Уэнсдэй». 22-летняя актриса поделилась, чего зрители могут ожидать от долгожданного второго сезона.
Во время интервью E! News, Ортега заявила, что ее героиня, Уэнсдей Аддамс, появится в одной из лучших, по ее мнению, сцен: «Некоторые кадры, которые мы сняли во втором сезоне “Уэнсдэй”, особенно в последней серии, — одни из моих любимых кадров из всего сериала. Это очень волнительно для меня».
Дженна уверяет, что режиссер Тим Бертон был действительно крут во время работы: «Это очень захватывающе и вдохновляюще — работать с таким человеком, который дарит тебе радость от картинки на экране, которую ты видишь каждый день».
Однако Ортега не скрывает, что работа над сериалом не всегда была простой: «Играть персонажа в течение восьми месяцев — трудно. Иногда это похоже на движение к финишу из последних сил. Но Тим всегда поддерживает интерес, и от такого персонажа, как Уэнсдэй, трудно устать».
Ранее стало известно, что во втором сезоне «Уэнсдэй» примет участие Леди Гага.