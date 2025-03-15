Никита Ефремов захотел снять фильм о борьбе с зависимостью

«Мне нужно показать, что вот есть некая травма, в которой алкоголь является компенсатором, от которого становится легче. Мне нужно показать вот это очарование, что сначала так плохо, а потом появляется этот компенсатор, от которого становится так хорошо, и я хочу этого больше и больше», — говорит артист.