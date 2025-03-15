Виктор Сухоруков рассказал о самочувствии после операции на сердце

Ранее СМИ сообщали, что у 73-летнего Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. У актера якобы выявили серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые могут привести к инсульту. В беседе с aif.ru артист опроверг данную информацию.