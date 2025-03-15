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Виктор Сухоруков рассказал о самочувствии после операции на сердце

73-летний народный артист опроверг сообщения об ухудшении здоровья
Виктор Сухоруков
Виктор СухоруковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Виктор Сухоруков сообщил, что чувствует себя нормально после перенесенной операции на сердце, которую провели в начале марта. Об этом актер рассказал в беседе с корреспондентом aif.ru.

«Никаких осложнений. Начал реабилитацию. Настроение хорошее. Есть дискомфорт — ношу бандаж и говорят на три месяца, а в остальном — все нормально!» — сказал собеседник издания.

Ранее СМИ сообщали, что у 73-летнего Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. У актера якобы выявили серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые могут привести к инсульту. В беседе с aif.ru артист опроверг данную информацию.

До этого стало известно, что артист 3 марта перенес операцию на сердце. По словам самого актера, хирургическое вмешательство проходило по поводу ишемической болезни сердца.