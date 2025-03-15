Джин Хэкмен не оставил детям ничего из многомиллионного состояния

В завещании Аракавы при этом указано, что все ее имущество, и в случае, если супруг ее не переживет, должно быть передано в управление ее личному представителю. Представитель, согласно ее последней воле, должен пустить деньги на благотворительность — «для достижения целей, полезных обществу, в соответствии с благотворительными предпочтениями и интересами, выраженными или указанными моим супругом и мной в течение нашей жизни».