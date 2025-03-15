Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джин Хэкмен не оставил детям ничего из многомиллионного состояния

Актер завещал свое имущество жене, а она — своему агенту
Джин Хэкмен с женой
Джин Хэкмен с женойИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джин Хэкмен не оставил детям ничего из своего многомиллионного состояния. Об этом сообщает The Sun.

Наследство Хэкмена оценивают в $80 млн. Согласно опубликованному агентом звезды завещанию, он оставил все деньги и активы жене — пианистке Бетси Аракаве. О детях — Кристофере, Элизабет и Лесли — в опубликованном документе не говорится.

В завещании Аракавы при этом указано, что все ее имущество, и в случае, если супруг ее не переживет, должно быть передано в управление ее личному представителю. Представитель, согласно ее последней воле, должен пустить деньги на благотворительность — «для достижения целей, полезных обществу, в соответствии с благотворительными предпочтениями и интересами, выраженными или указанными моим супругом и мной в течение нашей жизни».

Неизвестно, как будет разделен дом пары стоимостью $3,8 млн и площадью 800 квадратных метров.

Старший сын Хэкмена Кристофер уже нанял для защиты своих прав опытного адвоката Эндрю М. Катценстейна, специализирующихся на делах, которые касаются наследства.

Пару обнаружили без признаков жизни в их доме в конце февраля. Вскрытие показало, что у Аракавы было редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов. Ее не стало первой.

Хэкмен страдал от заболевания сердца вкупе с истощением на фоне голода: у актера была тяжелая форма болезни Альцгеймера, и он не вполне осознавал окружающую действительность. Его кончина наступила примерно неделей позже.