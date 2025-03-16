«Капитан Америка: Новый мир»
После того, как Стив Роджерс сделал выбор в пользу долгой счастливой жизни с любимой женщиной, пост и щит Капитана Америки был передан его другу, Сэму Уилсону. Новый американский президент Таддеус Росс предлагает сделать его официальной воинской должностью, однако Сэм не уверен, что это хорошая идея. А вскоре на президента совершается покушение, и Уилсону приходится распутывать глобальный политический клубок.
Спустя два года после предыдущего фильма, провального «Капитана Марвел 2», киновселенная Marvel вернулась на экраны не так чтобы триумфально — кажется, интерес к продукции студии держится уже исключительно на инерции и любопытстве преданных ценителей, еще не до конца утративших веру в «Мстителей» и ко.
Трейлер «Нового мира» заманивал многообещающими кадрами с Красным Халком, в которого превращается герой Харрисона Форда, на деле же этот сюжетный поворот припасен на конец фильма. В остальном ждать чего-то удивительного от картины не стоит — Энтони Маки хорош, но до сих пор в себе не уверен, злодеи вышли посредственными, политический окрас заигрывает с повесткой, но не дотягивает до какого-либо остроумного высказывания.
«Ущелье»
Отставной морпех, талантливый снайпер Ливай соглашается на сверхсекретную миссию. Вертолет забрасывает его в лесные дебри, откуда он добирается до конечной локации — сторожевой башни, возвышающейся над огромным туманным ущельем, со дна которого время от времени пытаются выбраться монстры. Задача Ливая — помешать им сделать это.
Вскоре оказывается, что на другой стороне ущелья такую же миссию выполняет литовка Драса. Несмотря на то, что любые контакты между западной и восточной стороной запрещены, молодые люди налаживают контакт и находят друг в друге родственные души.
У опытного режиссера хорроров Скотта Дерриксона получилось сделать не страшный, но увлекательный и красивый экшен — впрочем, в полноценный боевик лента превращается лишь во второй половине. Номинально существующий здесь сюжет про заговор мировых правительств не выдерживает никакой критики — но это вообще не важно. Главное достоинство и основа «Ущелья» — это романтическая линия и невероятная химия между главными героями; смотреть на флиртующих Майлза Теллера и Аню Тейлор-Джой хочется бесконечно и без всяких монстров.
«Микки 17»
Микки Барнс — неудачник, прогоревший с бизнесом и задолжавший крайне опасному гангстеру. Парень находит выход и вписывается в космическую миссию по колонизации ледяной планеты Нифльхейм. Его роль в экипаже простая, но незавидная — Микки становится расходником. Смерть на опасных заданиях и возрождение в виде напечатанного на 3D-принтере клона входит в его рутину. Но однажды система дает сбой, семнадцатый клон Микки, считавшийся погибшим, возвращается на базу, где сталкивается с восемнадцатым. И теперь обоим грозит уничтожение.
«Микки 17» — по определению космическая фантастика, однако режиссер Пон Джун-хо, кажется, намного больше увлечен земным. Новый фильм от автора антиутопии «Сквозь снег» и оскароносных «Паразитов» исследует все ту же тему социального неравенства, ударяясь в гротескную сатиру и недвусмысленные карикатурные аллюзии (чего стоит один Марк Руффало в роли главы экспедиции, брызжущего слюной с расистскими речами).
Зато почитатели таланта Роберта Паттинсона разочарованы не будут. Во-первых, его здесь почти два десятка. Во-вторых, актер выдает фантастическую игру и на комично-истерических, и на серьезно-брутальных нотах.
«Новокаин»
Натан Кейн — обычный банковский клерк с одной особенностью. Из-за редкого генетического заболевания он совсем не чувствует физической боли. Этот недуг становится его суперсилой, когда жизнь сталкивает Натана с экстраординарной ситуацией. Девушка его мечты оказывается в заложниках у грабителей банка, и герой идет на все, чтобы спасти ее.
«Новокаин» — еще одно удачное сочетание жанров романтической комедии (в первой части) и зубодробительного боевика (во второй). Джек Куэйд орудует примерно тем же набором средств, что и в «Пацанах», завоевывая зрителя скромным обаянием и решительностью поступков, когда дело касается дорогих ему людей.
Это бодрый и очень кровавый триллер в духе «Адреналина», не претендующий на большую оригинальность, но способный вызвать нервный смешок, когда в ход идут сковородки с раскаленным маслом и кухонные ножи.
«Черный чемодан — двойная игра»
Кэтрин и Джордж счастливо женаты уже много лет. Пару связывает не только общий быт, но и место работы — Центр правительственной связи в Лондоне. Оба — опытные шпионы британских спецслужб, которые отслеживают свои цели прямо из стеклянного небоскреба, устраняют их, а затем возвращаются к ужину в свой роскошный таунхаус. За бокалом вина подробностями о своей работе супруги предпочитают не обмениваться.
Однажды Джорджу поручают выявить крота, который, судя по всему, завелся в агентстве. В списке главных подозреваемых оказываются высокопоставленные лица и… Кэтрин. Мужу придется шпионить за женой и быть готовым к тому, что ему откроются не самые приятные вещи.
«Черный чемодан — двойная игра» — виртуозный шпионский триллер от Стивена Содерберга и заслуженного сценариста Дэвида Кеппа, вместе с которым он сделал предыдущие «Присутствие» и «Кими». В жанровой оболочке, со всеми присущими секретностями, примочками, гламуром и шиком проглядывает, семейный психоанализ. Интересно наблюдать за тонкостями в отношениях героев Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера, безупречно сочетающих строгую холодность со шпионским эротизмом.