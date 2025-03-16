У опытного режиссера хорроров Скотта Дерриксона получилось сделать не страшный, но увлекательный и красивый экшен — впрочем, в полноценный боевик лента превращается лишь во второй половине. Номинально существующий здесь сюжет про заговор мировых правительств не выдерживает никакой критики — но это вообще не важно. Главное достоинство и основа «Ущелья» — это романтическая линия и невероятная химия между главными героями; смотреть на флиртующих Майлза Теллера и Аню Тейлор-Джой хочется бесконечно и без всяких монстров.