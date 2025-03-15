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58-летняя Сальма Хайек снялась в провокационной фотосессии

Актриса появилась в новом выпуске журнала Marie Claire

Сальма Хайек стала героиней нового выпуска журнала Marie Claire. 58-летняя актриса приняла участие в смелой и провокационной фотосессии. Звезда фильма «Фрида» примерила несколько модных и откровенных нарядов. 

Сальма Хайек, фото: журнал Marie Claire
Сальма Хайек, фото: журнал Marie Claire

Она надела красное облегающее мини-платье с глубоким декольте от Gucci и черные сапоги на каблуках. Хайек также примерила черный брючный костюм с вырезами на пиджаке, белый плащ с объемными драпировками, красное кожаное пальто с черным поясом, черный кружевной костюм и другие модные наряды.

Сальма Хайек, фото: журнал Marie Claire
Сальма Хайек, фото: журнал Marie Claire

Звезда также распустила длинные волосы и сделала яркий макияж. Фотосессия была выполнена в черно-красных тонах. В интервью Хайек порассуждала о своем возрасте. Она отметила, что рада тому, что в Голливуде меняется отношение к зрелым женщинам.

Сальма Хайек, фото: журнал Marie Claire
Сальма Хайек, фото: журнал Marie Claire

«Было время, когда я была сексуальной девушкой, но, слава богу, возраст дал мне возможность расширить границы. Хотя я по-прежнему сексуальна, и я принимаю это. Еще одна моя задача — напоминать всем, что женщины не являются отработанным материалом после определенного возраста ни в одной сфере. Мы должны бороться с этим изо всех сил», — считает актриса.

Ранее Сальма Хайек показала редкое фото с дочерью и падчерицей.