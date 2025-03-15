58-летняя Сальма Хайек снялась в провокационной фотосессии

«Было время, когда я была сексуальной девушкой, но, слава богу, возраст дал мне возможность расширить границы. Хотя я по-прежнему сексуальна, и я принимаю это. Еще одна моя задача — напоминать всем, что женщины не являются отработанным материалом после определенного возраста ни в одной сфере. Мы должны бороться с этим изо всех сил», — считает актриса.