58-летняя Сальма Хайек снялась в провокационной фотосессии

Сальма Хайек стала героиней нового выпуска журнала Marie Claire. 58-летняя актриса приняла участие в смелой и провокационной фотосессии. Звезда фильма «Фрида» примерила несколько модных и откровенных нарядов.
Она надела красное облегающее мини-платье с глубоким декольте от Gucci и черные сапоги на каблуках. Хайек также примерила черный брючный костюм с вырезами на пиджаке, белый плащ с объемными драпировками, красное кожаное пальто с черным поясом, черный кружевной костюм и другие модные наряды.
Звезда также распустила длинные волосы и сделала яркий макияж. Фотосессия была выполнена в черно-красных тонах. В интервью Хайек порассуждала о своем возрасте. Она отметила, что рада тому, что в Голливуде меняется отношение к зрелым женщинам.
«Было время, когда я была сексуальной девушкой, но, слава богу, возраст дал мне возможность расширить границы. Хотя я по-прежнему сексуальна, и я принимаю это. Еще одна моя задача — напоминать всем, что женщины не являются отработанным материалом после определенного возраста ни в одной сфере. Мы должны бороться с этим изо всех сил», — считает актриса.
Ранее Сальма Хайек показала редкое фото с дочерью и падчерицей.