Михаила Галустяна высмеяли в сети после похудения

45-летний артист запечатлел себя в зеркале в полный рост. Он предстал перед камерой в черном наряде, который состоял из облегающей футболки и шортов ниже колена с накладными карманами. Также бывший игрок КВН выбрал кроссовки в тон и очки с прозрачными линзами и надел рюкзак на плечи.