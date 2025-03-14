Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михаила Галустяна высмеяли в сети после похудения

Актер выложил в личный блог результат своего преображения и столкнулся с насмешками

Российский актер, юморист и шоумен Михаил Галустян похвастался фигурой и был поднят на смех в сети фразой «Гадя допрыгалась». Пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Михаил Галустян / фото: соцсети
Михаил Галустян / фото: соцсети

45-летний артист запечатлел себя в зеркале в полный рост. Он предстал перед камерой в черном наряде, который состоял из облегающей футболки и шортов ниже колена с накладными карманами. Также бывший игрок КВН выбрал кроссовки в тон и очки с прозрачными линзами и надел рюкзак на плечи.

Подписчики оценили внешний вид Галустяна в комментариях. «Это что за Лара Крофт [главная героиня серии компьютерных игр Tomb Raider, а также фильмов, мультсериалов и книг]?», «Вот это Гадя [сыгранный Галустяном персонаж Гадя Петрович Хренова] допрыгалась», «Кунг-фу панда после комплекса тренировок», «Моя фотопленка после одного похода в зал», «Подышал над стойкой с гантелями?» — заявили они.