В сети восхитились внешностью Равшаны Курковой на фото для узбекского журнала

«Как писал Пушкин: “Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей”», «Такая хорошенькая, чистая и в то же время крутая!», «Очаровательная, нежная и хрупкая», «Утонченная красота», «Настоящая, не сделанная, женственная, без капли вульгарности», «Олицетворение нежности, любви и красоты», — отметили юзеры.