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В сети восхитились внешностью Равшаны Курковой на фото для узбекского журнала

Актриса стала лицом нового номера узбекской версии журнала Elle

В сети восхитились внешностью российской актрисы узбекского происхождения Равшаны Курковой на фото для узбекской версии журнала Elle. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

Равшана Куркова для Elle Узбекистан, фото: соцсети
Равшана Куркова для Elle Узбекистан, фото: соцсети

44-летняя звезда предстала на сделанных в Ташкенте кадрах в нескольких нарядах. Так, она примерила пышное белое платье, обнажающее плечи, и черное платье в серый горох в сочетании с оперными перчатками. Кроме того, знаменитость позировала в двух пальто — черном и цвета хаки.

«Хочу выразить безграничное уважение и любовь к городу моего детства, в котором проходила наша съемка», — указала она в подписи.

Поклонники оценили пост в комментариях.

«Как писал Пушкин: “Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей”», «Такая хорошенькая, чистая и в то же время крутая!», «Очаровательная, нежная и хрупкая», «Утонченная красота», «Настоящая, не сделанная, женственная, без капли вульгарности», «Олицетворение нежности, любви и красоты», — отметили юзеры.