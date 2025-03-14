Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Назван огромный гонорар ушедшего в тень Николая Фоменко

Продюсер Дворцов: Фоменко сейчас занят семьей и карьера для него отошла на второй план
Николай Фоменко
Николай Фоменко

Артист Николай Фоменко, актер, телеведущий и участник бит-квартета «Секрет», может получать огромные гонорары. Предположение о заработках ушедшего в последние годы в тень артиста высказал в беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

По мнению Дворцова, Фоменко сейчас занят семьей и карьера для него отошла на второй план.

«За какие гонорары готов сниматься? Насколько я наслышан, от 500 тысяч рублей за съемочный день», — сказал медиаменеджер.

В 2024 году Фоменко принял участие в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Он появился в роли камео в одной из последних сцен, действие которой происходит на телестудии, — и представился участником «молодой, но подающей надежды ленинградской группы “Секрет”».