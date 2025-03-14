Назван огромный гонорар ушедшего в тень Николая Фоменко

В 2024 году Фоменко принял участие в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Он появился в роли камео в одной из последних сцен, действие которой происходит на телестудии, — и представился участником «молодой, но подающей надежды ленинградской группы “Секрет”».