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Селена Гомес продала подаренное женихом бриллиантовое кольцо за тысячу рублей

Первоначальная стоимость украшения составила 3250 долларов
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Американская певица и актриса Селена Гомес продала бриллиантовое кольцо, подаренное женихом Бенни Бланко, за тысячу рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость выставила на продажу на своем сайте украшение Jacquie Aiche с камнями в виде буквы B. По словам представителя издания, данное изделие, первоначальная стоимость которого составила 3250 долларов (278 тысяч рублей), было изготовлено по индивидуальному заказу и не имеет копий.

Исполнительница устроила промо-компанию по случаю совместного альбома с возлюбленным. В честь этого она решила продать памятные личные вещи, в том числе кольцо.

Ранее в марте Селена Гомес пришла на день рождения жениха в платье почти за миллион рублей. Звезда появилась на 37-летии возлюбленного в пышном платье Oscar De La Renta цвета фуксии без бретелей.