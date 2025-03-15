Селена Гомес продала подаренное женихом бриллиантовое кольцо за тысячу рублей

Знаменитость выставила на продажу на своем сайте украшение Jacquie Aiche с камнями в виде буквы B. По словам представителя издания, данное изделие, первоначальная стоимость которого составила 3250 долларов (278 тысяч рублей), было изготовлено по индивидуальному заказу и не имеет копий.