Звезду «Сумерек» высмеяли в сети за лишний вес

Пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре Лотнера и высмеяли его из-за появившегося «пуза». «Он действительно расслабился», «Сначала не узнала его», «Как по мне, он выглядит прекрасно», «Такое пузо!», «Возраст догоняет всех», — высказывались многочисленные комментаторы.