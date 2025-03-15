Звезду «Сумерек» высмеяли в сети за лишний вес

Американский актер Тэйлор Лотнер попал в объектив папарацци во время отдыха и подвергся критике в сети. Материал публикует Daily Mail.
Телезвезда, известный по роли оборотня Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», отдыхал в Канкуне, Мексика, вместе с женой Тейлор Доум. Артиста запечатлели топлес в синих плавательных шортах, кепке и солнцезащитных очках.
Пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре Лотнера и высмеяли его из-за появившегося «пуза». «Он действительно расслабился», «Сначала не узнала его», «Как по мне, он выглядит прекрасно», «Такое пузо!», «Возраст догоняет всех», — высказывались многочисленные комментаторы.
Ранее Лотнер заступился за Селену Гомес после нападок из-за резкого похудения и критики ее внешности.