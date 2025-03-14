Звезда «Кухни» снялся с подросшим сыном от известной актрисы

Актеры тайно поженились в 2020 году, организовав торжество в Москве, на котором присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Знаменитость скрывала свою беременность, однако новость о скором пополнении в семье рассекретил ее коллега. В декабре 2020 года Александр Лазарев сообщил, что артистка находится в декретном отпуске. И 18 февраля 2021 года Арнтгольц во второй раз стала матерью, родив сына от Богатырева.