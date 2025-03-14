Звезда «Кухни» снялся с подросшим сыном от известной актрисы

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев снялся с подросшим сыном от артистки Татьяны Арнтгольц во время прогулки и опубликовал фото в соцсетях. Он показал поклонникам Марка, которому недавно исполнилось четыре года.
Актеры тайно поженились в 2020 году, организовав торжество в Москве, на котором присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Знаменитость скрывала свою беременность, однако новость о скором пополнении в семье рассекретил ее коллега. В декабре 2020 года Александр Лазарев сообщил, что артистка находится в декретном отпуске. И 18 февраля 2021 года Арнтгольц во второй раз стала матерью, родив сына от Богатырева.
Актер признавался, что считает судьбоносной встречу с женой. Супруги мечтали стать родителями, но откладывали этот момент, а решиться завести ребенка им помогли непредвиденные обстоятельства — «пандемия и Бог».
В сети недавно появились слухи, что Богатырев и Арнтгольц расстались. Актеры перестали делиться семейными фото в соцсетях и выходить вместе в свет. Однако супруги пока отказываются от комментариев.
Ранее Богатырев трогательно поздравил наследника с днем рождения в соцсети.