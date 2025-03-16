Юлия Пересильд снялась в меховой шапке и ярком платье с декольте

Режиссер Антон Маслов накануне также посетил спектакль и оценил игру Пересильд. «Пока все вам не отдаст, никуда вы не уйдете. Вы в сторону взглянуть не сможете», — рассказал режиссер. Он также отметил, что премьера спектакля состоялась 17 лет назад, а Пересильд начала в нем репетировать, будучи беременной своей старшей дочерью Анной Пересильд.