Юлия Пересильд снялась в меховой шапке и ярком платье с декольте

Юлия Пересильд поделилась фото, сделанным после спектакля «Рассказы Шукшина». Постановка с участием 40-летней актрисы идет в Театре Наций.
Пересильд примерила яркий образ. Она надела приталенное платье с узорами и глубоким декольте. Свой образ она дополнила широким поясом на талии.
Также звезда надела массивную меховую шапку и очки в красной оправе. Актриса собрала волосы и накрасила губы ярко-красной помадой. Поклонники признались, что им очень нравится игра Пересильд в этом спектакле.
«Лучший спектакль! Два раза была, еще хочу!», «Вам очень идет этот образ! Какая же вы прекрасная», «Образ — огонь. Простите, сразу не узнал», «Юля, как всегда шикарна! Образ — супер!», «Какая красивая».
Режиссер Антон Маслов накануне также посетил спектакль и оценил игру Пересильд. «Пока все вам не отдаст, никуда вы не уйдете. Вы в сторону взглянуть не сможете», — рассказал режиссер. Он также отметил, что премьера спектакля состоялась 17 лет назад, а Пересильд начала в нем репетировать, будучи беременной своей старшей дочерью Анной Пересильд.
Действие постановки происходит в 70-х годах прошлого века. Актеры изображают деревенских жителей. Через юмор и иронию они показывают трагические моменты обычных человеческих отношений.
В спектакль вошли рассказы Василия Шукшина: «Степкина любовь», «Сапожки», «Микроскоп», «Игнаха приехал», «Беспалый», «Жена мужа в Париж провожала», «Срезал», «В воскресенье мать-старушка» и «Степка».