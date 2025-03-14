Женя из «Сватов» показала первые фото с новорожденной дочерью

«Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безмерно счастливы! Благодарю всех врачей, которые помогли появиться на свет принцессе максимально комфортно и быстро. Благодарю любимого, моих родных и друзей за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двух детей», — сообщила актриса.