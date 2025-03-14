Женя из «Сватов» показала первые фото с новорожденной дочерью

Анна Кошмал сообщила поклонникам, что она во второй раз стала мамой. Звезда сериала «Сваты» в личном блоге опубликовала фото с новорожденной дочерью и показала, как ее встречали близкие с шарами и цветами. 30-летняя актриса рассказала, что назвала дочь Софией.
«Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безмерно счастливы! Благодарю всех врачей, которые помогли появиться на свет принцессе максимально комфортно и быстро. Благодарю любимого, моих родных и друзей за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двух детей», — сообщила актриса.
Напомним, Анна Кошмал в 2017 году вышла замуж. Спустя год у артистки и ее супруга родился сын Михаил. Кошмал прославилась благодаря сериалу «Сваты», в котором она сыграла повзрослевшую Женю Ковалеву.
Коллегами актрисы были Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Николай Добрынин и Олеся Железяк. Кошмал перестала с ними общаться после начала спецоперации на Украине.