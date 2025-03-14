Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл

Режиссер Валерия Гай Германика предложила Сарику Андреасяну принять участие в баттле на тему кинематографа. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Германика назвала Андреасяна великим режиссером и предложила обсудить актуальные вопросы на дебатах с участием секунданта — журналистки Ксении Собчак. По словам Валерии, Собчак является фанаткой Андреасяна и давно мечтает о встрече с ним.
«Обсудим вопросы современности и все, что у тебя наболело. (…) У меня бабушка — армянка. Я с тобой одной крови, Сарик», — подчеркнула Германика.
Напомним, в марте Сарик Андреасян на встрече со студентами киноколледжа негативно высказался об авторском кино и заявил, что ненавидит фильмы Тарковского. Позднее режиссер обвинил Тарковского в прдательстве и отказался извиняться за свои слова.