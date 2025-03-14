Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл

Режиссер «Обоюдного согласия» предложила коллеге обсудить актуальные вопросы современности на дебатах
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика предложила Сарику Андреасяну принять участие в баттле на тему кинематографа. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Германика назвала Андреасяна великим режиссером и предложила обсудить актуальные вопросы на дебатах с участием секунданта — журналистки Ксении Собчак. По словам Валерии, Собчак является фанаткой Андреасяна и давно мечтает о встрече с ним.

«Обсудим вопросы современности и все, что у тебя наболело. (…) У меня бабушка — армянка. Я с тобой одной крови, Сарик», — подчеркнула Германика.

Напомним, в марте Сарик Андреасян на встрече со студентами киноколледжа негативно высказался об авторском кино и заявил, что ненавидит фильмы Тарковского. Позднее режиссер обвинил Тарковского в прдательстве и отказался извиняться за свои слова.