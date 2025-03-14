Михалков стал лауреатом специальной премии «Золотой маски»

Обладателями специальной премии также стали президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов РФ Борис Бланк, художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) народный артист РФ Александр Титель, а также народные артисты РФ Евгений Стеблов, Айрат Ахметшин, Владимир Уваров, Ирина Ситнова и Наталья Тенякова.