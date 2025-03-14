Михалков стал лауреатом специальной премии «Золотой маски»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов России народный артист РФ Никита Михалков стал одним из обладателей специальной премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.
«Среди лауреатов специальной премии “За выдающийся вклад в развитие театрального искусства” в сезоне 2023−2024 представлены: Никита Михалков, актер, режиссер, художественный руководитель “Мастерской “12” Никиты Михалкова”; Марина Неелова, советская и российская актриса, актриса Московского театра “Современник”», — говорится в сообщении.
Обладателями специальной премии также стали президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов РФ Борис Бланк, художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) народный артист РФ Александр Титель, а также народные артисты РФ Евгений Стеблов, Айрат Ахметшин, Владимир Уваров, Ирина Ситнова и Наталья Тенякова.
Кроме того, среди лауреатов — основатель и художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» народный артист РФ Юрий Александров и сценограф Александр Орлов. В число победителей также вошел основатель и художественный руководитель московского театра «У Никитских ворот» народный артист РФ Марк Розовский.
«Лауреатами специальной премии за поддержку театрального искусства России стали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко», — добавили в пресс-службе.
Церемония награждения лауреатов специальных премий состоится 27 марта 2025 года в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Премия и фестиваль «Золотая маска» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.