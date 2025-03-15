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Дочь Шварценеггера показала фигуру через четыре месяца после родов

Кэтрин Шварценеггер выложила фото в обтягивающем спортивном костюме в соцсети
Кэтрин Шварценеггер, фото: соцсети
Кэтрин Шварценеггер, фото: соцсетиИсточник: Газета.Ru

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера показала фигуру в обтягивающем спортивном костюме через четыре месяца после родов. Писательница Кэтрин Шварценеггер снялась в зале для пилатеса перед занятием и поделилась кадрами в соцсетях.

Блогер в ноябре 2024 года родила сына от артиста Криса Пратта, которого назвала Фордом. У пары трое общих детей, они также растят четырехлетнюю Лайлу и двухлетнюю Элоиз.

Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Женщина отметила, что их разговор позже состоялся благодаря ее матери, а потом и завязался роман.

У зятя Шварценеггера также есть сын от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 12-летнего мальчика Джека и периодически делится снимками с ним в соцсетях.

Ранее Кэтрин Шварценеггер посетила премьеру вместе с супругом Крисом Праттом.