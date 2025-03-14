В кино блондинки часто ассоциируются с невероятной легкостью бытия. Однако среди актрис со светлыми волосами есть те, кто смог преодолеть стереотипы и показать глубину своего мастерства, завоевав признание критиков.
Расскажем о блондинках, которые были удостоены золотой статуэтки.
Кейт Бланшетт, «Жасмин» и «Авиатор»
В копилке 55-летней Кейт Бланшетт семь номинаций на «Оскар» и две победы. Актриса демонстрирует невероятное мастерство, каждый раз погружаясь в новые образы с поразительной глубиной. В фильме Мартина Скорсезе «Авиатор» она сыграла Кэтрин Хепберн, актрису и любовницу Говарда Хьюза (Леонардо ДиКаприо). Несмотря на то, что персонаж не был центральным, Бланшетт украсила экран и за лучшую женскую роль второго плана была удостоена «Оскара».
Спустя девять лет актриса вновь получила статуэтку, но теперь уже за главную роль в драме Вуди Аллена «Жасмин». Кейт сыграла женщину, переживающую кардинальные перемены в жизни: от потери мужа до потери статуса. Для глубокого погружения в образ постепенно спивающейся героини актриса наблюдала за реальными людьми, столкнувшимися с подобными трагедиями, и не отказывалась во время съемок от хорошего вина. Помимо «Оскара», Кейт Бланшетт получила за Жасмин и множество других кинонаград.
Дженнифер Лоуренс, «Мой парень — псих!»
Актриса много экспериментировала со своими волосами, однако природный цвет волос Дженнифер Лоуренс — светло-русый. Она четыре раза номинировалась на «Оскар» и смогла забрать награду лишь однажды. Интересно, что в драме «Мой парень — псих!» актриса предстала жгучей брюнеткой, а на церемонии вручения награды Дженнифер вернулась к своему привычному цвету. Актриса выбрала пышное платье, которое сыграло с ней злую шутку — Лоуренс запнулась и упала на лестнице, когда шла за заветной статуэткой.
В «Мой парень — псих!» Дженнифер Лоуренс исполнила роль Тиффани — молодой женщины, которая рано потеряла мужа. Горе было настолько сильным, что ей пришлось обратиться за помощью к психиатру. Однажды она знакомится с Пэтом Солитано, которого сыграл Брэдли Купер. Пэт и Тиффани заключают пари: она должна передать письмо его жене, а он в ответ согласится участвовать с ней в танцевальном соревновании.
Кейт Уинслет, «Чтец»
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет — своеобразный рекордсмен по количеству номинаций на «Оскар». Однако долгожданная статуэтка досталась ей только за роль в детективной мелодраме «Чтец». Актриса признавалась, что каждый раз, когда берет в руки награду, не может поверить, что она действительно принадлежит ей.
В картине Стивена Долдри Кейт сыграла Ханну Шмиц, взрослую женщину, у которой вспыхивает тайный роман с молодым юношей Михаэлем. Время от времени Ханна просит возлюбленного почитать ей. Спустя годы они случайно встречаются в зале суда. Михаэль учится на юридическом факультете и присутствует на показательном процессе, а героиню Уинслет обвиняют в чудовищном преступлении. Студент понимает, какой секрет скрывает Ханна, и готов ей помочь.
Риз Уизерспун, «Переступить черту»
Единственный «Оскар» Риз Уизерспун получила за роль брюнетки в биографической ленте «Переступить черту». В этой картине она воплотила образ кантри-певицы Джун Картер, возлюбленной легендарного исполнителя Джонни Кэша (Хоакин Феникс). За 35 лет их брака Джун неоднократно спасала Джонни и поддерживала, отдавая всю себя. Ради роли Риз полгода брала уроки вокала, игры на гитаре и губной гармонике.
В 2015-м Риз Уизерспун снова оказалась в числе номинантов на «Оскар». В этот раз критики отметили ее работу в приключенческой драме «Дикая». Однако награда досталась Джулианне Мур за ее роль в фильме «Все еще Элис».
Шарлиз Терон, «Монстр»
Первая же номинация на «Оскар» для голубоглазой блондинки Шарлиз Терон завершилась победой. В триллере «Монстр» она исполнила роль проститутки, выросший в неблагополучной семье и совершившей несколько убийств.
Терон прибегла к радикальным мерам, чтобы вжиться в образ серийной убийцы Эйлин Уорнос — красавица поправилась почти на 15 килограмм, сбрила брови, проредила волосы и сделала себе накладки на зубы. Благодаря этому ей удалось добиться внешнего сходства со своей героиней. Актриса также изучила дневник Эйлин, который та вела в тюремном заключении накануне казни, в также встретилась с настоящими осужденными, чтобы понять их мысли и мотивы.
После триумфа Шарлиз еще дважды номинировалась на «Оскар», однако повторить успех ей не удалось.
Патриция Аркетт, «Отрочество»
Съемки фильма, принесшего Патриции Аркетт единственный «Оскар», длились почти 11 лет. Режиссер Ричард Линклейтер хотел, чтобы роль главного героя Мейсона, который взрослеет на протяжении фильма, исполнил один и тот же актер. Поэтому артисты, в том числе и сыгравший Мейсона Эллар Колтрейн, собирались вместе раз в год и снимали ровно неделю.
Патриция исполнила роль матери мальчика. Она призналась, что получив предложение режиссера о съемках длиной в десятилетие, согласилась, не раздумывая. Поклонникам американского кино запомнилась не только игра актрисы, но и ее пламенная речь в защиту прав женщин на церемонии вручения престижной награды. Аркетт поддержали сидевшие в зале Дженнифер Лопез и Мэрил Стрип.