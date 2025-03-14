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Золотые дивы Голливуда: 6 успешных блондинок в истории «Оскара»

Если джентльмены предпочитают блондинок, то что можно сказать тогда по поводу критиков? Вспомнили светловолосых звезд Голливуда, получивших признание и главную кинопремию
Ольга Чечеватова
Автор Кино Mail
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media

В кино блондинки часто ассоциируются с невероятной легкостью бытия. Однако среди актрис со светлыми волосами есть те, кто смог преодолеть стереотипы и показать глубину своего мастерства, завоевав признание критиков. 

Расскажем о блондинках, которые были удостоены золотой статуэтки.

Кейт Бланшетт, «Жасмин» и «Авиатор»

Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт в фильме «Авиатор»
Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт в роли Говарда Хьюза и Кэтрин Хепберн в фильме «Авиатор»

В копилке 55-летней Кейт Бланшетт семь номинаций на «Оскар» и две победы. Актриса демонстрирует невероятное мастерство, каждый раз погружаясь в новые образы с поразительной глубиной. В фильме Мартина Скорсезе «Авиатор» она сыграла Кэтрин Хепберн, актрису и любовницу Говарда Хьюза (Леонардо ДиКаприо). Несмотря на то, что персонаж не был центральным, Бланшетт украсила экран и за лучшую женскую роль второго плана была удостоена «Оскара».

Спустя девять лет актриса вновь получила статуэтку, но теперь уже за главную роль в драме Вуди Аллена «Жасмин». Кейт сыграла женщину, переживающую кардинальные перемены в жизни: от потери мужа до потери статуса. Для глубокого погружения в образ постепенно спивающейся героини актриса наблюдала за реальными людьми, столкнувшимися с подобными трагедиями, и не отказывалась во время съемок от хорошего вина. Помимо «Оскара», Кейт Бланшетт получила за Жасмин и множество других кинонаград.

Дженнифер Лоуренс, «Мой парень — псих!» 

Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер в фильме «Мой парень — псих!»
Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер в роли Тиффани и Пэта в фильме «Мой парень — псих!»

Актриса много экспериментировала со своими волосами, однако природный цвет волос Дженнифер Лоуренс — светло-русый. Она четыре раза номинировалась на «Оскар» и смогла забрать награду лишь однажды. Интересно, что в драме «Мой парень — псих!» актриса предстала жгучей брюнеткой, а на церемонии вручения награды Дженнифер вернулась к своему привычному цвету. Актриса выбрала пышное платье, которое сыграло с ней злую шутку — Лоуренс запнулась и упала на лестнице, когда шла за заветной статуэткой. 

В «Мой парень — псих!» Дженнифер Лоуренс исполнила роль Тиффани — молодой женщины, которая рано потеряла мужа. Горе было настолько сильным, что ей пришлось обратиться за помощью к психиатру. Однажды она знакомится с Пэтом Солитано, которого сыграл Брэдли Купер.  Пэт и Тиффани заключают пари: она должна передать письмо его жене, а он в ответ согласится участвовать с ней в танцевальном соревновании. 

Кейт Уинслет, «Чтец» 

Кейт Уинслет в фильме «Чтец»
Кейт Уинслет в роли Ханны Шмиц в фильме «Чтец»

Звезда «Титаника» Кейт Уинслет — своеобразный рекордсмен по количеству номинаций на «Оскар». Однако долгожданная статуэтка досталась ей только за роль в детективной мелодраме «Чтец». Актриса признавалась, что каждый раз, когда берет в руки награду, не может поверить, что она действительно принадлежит ей.

В картине Стивена Долдри Кейт сыграла Ханну Шмиц, взрослую женщину, у которой вспыхивает тайный роман с молодым юношей Михаэлем. Время от времени Ханна просит возлюбленного почитать ей. Спустя годы они случайно встречаются в зале суда. Михаэль учится на юридическом факультете и присутствует на показательном процессе, а героиню Уинслет обвиняют в чудовищном преступлении. Студент понимает, какой секрет скрывает Ханна, и готов ей помочь.

Риз Уизерспун, «Переступить черту»

Риз Уизерспун и Хоакин Феникс в фильме «Переступить черту»
Риз Уизерспун и Хоакин Феникс в роли Джун Картер и Джонни Кэша в фильме «Переступить черту»

Единственный «Оскар» Риз Уизерспун получила за роль брюнетки в биографической ленте «Переступить черту». В этой картине она воплотила образ кантри-певицы Джун Картер, возлюбленной легендарного исполнителя Джонни Кэша (Хоакин Феникс). За 35 лет их брака Джун неоднократно спасала Джонни и поддерживала, отдавая всю себя. Ради роли Риз полгода брала уроки вокала, игры на гитаре и губной гармонике.

В 2015-м Риз Уизерспун снова оказалась в числе номинантов на «Оскар». В этот раз критики отметили ее работу в приключенческой драме «Дикая». Однако награда досталась Джулианне Мур за ее роль в фильме «Все еще Элис».

Шарлиз Терон, «Монстр»

Шарлиз Терон в фильме «Монстр»
Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос в фильме «Монстр»

Первая же номинация на «Оскар» для голубоглазой блондинки Шарлиз Терон завершилась победой. В триллере «Монстр» она исполнила роль проститутки, выросший в неблагополучной семье и совершившей несколько убийств.

Терон прибегла к радикальным мерам, чтобы вжиться в образ серийной убийцы Эйлин Уорнос — красавица поправилась почти на 15 килограмм, сбрила брови, проредила волосы и сделала себе накладки на зубы. Благодаря этому ей удалось добиться внешнего сходства со своей героиней. Актриса также изучила дневник Эйлин, который та вела в тюремном заключении накануне казни, в также встретилась с настоящими осужденными, чтобы понять их мысли и мотивы. 

После триумфа Шарлиз еще дважды номинировалась на «Оскар», однако повторить успех ей не удалось.

Патриция Аркетт, «Отрочество» 

Патриция Аркетт в фильме «Отрочество»
Патриция Аркетт в роли Оливии Эванс в фильме «Отрочество»

Съемки фильма, принесшего Патриции Аркетт единственный «Оскар», длились почти 11 лет. Режиссер Ричард Линклейтер хотел, чтобы роль главного героя Мейсона, который взрослеет на протяжении фильма, исполнил один и тот же актер. Поэтому артисты, в том числе и сыгравший Мейсона Эллар Колтрейн, собирались вместе раз в год и снимали ровно неделю. 

Патриция исполнила роль матери мальчика. Она призналась, что получив предложение режиссера о съемках длиной в десятилетие, согласилась, не раздумывая. Поклонникам американского кино запомнилась не только игра актрисы, но и ее пламенная речь в защиту прав женщин на церемонии вручения престижной награды. Аркетт поддержали сидевшие в зале Дженнифер Лопез и Мэрил Стрип.