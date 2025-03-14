Спустя девять лет актриса вновь получила статуэтку, но теперь уже за главную роль в драме Вуди Аллена «Жасмин». Кейт сыграла женщину, переживающую кардинальные перемены в жизни: от потери мужа до потери статуса. Для глубокого погружения в образ постепенно спивающейся героини актриса наблюдала за реальными людьми, столкнувшимися с подобными трагедиями, и не отказывалась во время съемок от хорошего вина. Помимо «Оскара», Кейт Бланшетт получила за Жасмин и множество других кинонаград.