Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена режиссера Гая Ричи снялась в образе Барби 80-х годов

Модель Джеки Ричи показала свой наряд для тематической вечеринки в соцсети
Жена режиссера Гая Ричи снялась в образе Барби 80-х годов
Жена режиссера Гая Ричи снялась в образе Барби 80-х годовИсточник: www_gazeta_ru

Жена режиссера Гая Ричи снялась в образе Барби 80-х годов. Модель Джеки Ричи появилась в ярком образе на тематической вечеринке и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Пара официально зарегистрировала отношения уже после рождения детей. Они воспитывают двоих сыновей и дочь: 13-летнего Рафаэля, 12-летнюю Ривку и 10-летнего Леви.

Супруга продюсера активно ведет соцсети, но в основном делится снимками природных пейзажей, отмечая красоту окружающего мира. Однако периодически модель показывает и семейные фото. Ричи признавалась, что ей повезло встретить своего человека, который стал не только прекрасным мужем, но и образцовым отцом.

Этот брак стал для режиссера вторым, первой женой Ричи была Мадонна. У экс-супругов двое общих детей: биологический сын Рокко и приемный мальчик Дэвид Банду, которого они забрали из Малави. Брак между певицей и режиссером был расторгнут в 2008 году.

Говоря о причинах расставания, Ричи признавался в интервью Details в 2011 году, что ему «надоело бороться с большим количеством семейных неурядиц». По словам артиста, он понимал, на ком женится, но устал от этой «мыльной оперы». Однако кинематографист подчеркивал, что ни о чем не жалеет, поскольку за годы брака с поп-королевой у него появились прекрасные сыновья, которыми он гордится.