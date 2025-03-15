Жена режиссера Гая Ричи снялась в образе Барби 80-х годов. Модель Джеки Ричи появилась в ярком образе на тематической вечеринке и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
Пара официально зарегистрировала отношения уже после рождения детей. Они воспитывают двоих сыновей и дочь: 13-летнего Рафаэля, 12-летнюю Ривку и 10-летнего Леви.
Супруга продюсера активно ведет соцсети, но в основном делится снимками природных пейзажей, отмечая красоту окружающего мира. Однако периодически модель показывает и семейные фото. Ричи признавалась, что ей повезло встретить своего человека, который стал не только прекрасным мужем, но и образцовым отцом.
Этот брак стал для режиссера вторым, первой женой Ричи была Мадонна. У экс-супругов двое общих детей: биологический сын Рокко и приемный мальчик Дэвид Банду, которого они забрали из Малави. Брак между певицей и режиссером был расторгнут в 2008 году.
Говоря о причинах расставания, Ричи признавался в интервью Details в 2011 году, что ему «надоело бороться с большим количеством семейных неурядиц». По словам артиста, он понимал, на ком женится, но устал от этой «мыльной оперы». Однако кинематографист подчеркивал, что ни о чем не жалеет, поскольку за годы брака с поп-королевой у него появились прекрасные сыновья, которыми он гордится.