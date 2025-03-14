Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман поддержала 16-летнюю дочь, вышедшую на подиум в Париже

Актриса сообщила, что наследница приняла участие в модном показе

Николь Кидман рассказала о достижениях своей 16-летней дочери Сандей Роуз. Девушка недавно приняла участие в модном показе бренда Miu Miu в рамках Недели моды в Париже.

Сандей Роуз
Сандей РоузИсточник: Legion-Media.ru

Наследница звезды фильма «Плохая девочка» вышла на подиум в ярком образе. Она надела оливковую юбку до колена, кожаный коричневый топ с вырезом в зоне декольте.

Сверху Сандей Роуз накинула куртку в клетку. Ее образ дополнили светло-коричневые сапоги на каблуках. Стилисты собрали ей волосы в объемную прическу и сделали макияж с черными стрелками.

Кидман опубликовала фото наследницы, сделанное во время показа, в личном блоге.

«Люблю тебя, детка», — заявила актриса.

Николь Кидман с дочерью Сандей Роуз
Николь Кидман с дочерью Сандей РоузИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Супруги воспитывают двух дочерей — 16-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет.

Первым мужем актрисы был коллега Том Круз. С ним она прожила 11 лет. Звезды во время брака взяли из детского дома девочку и мальчика.

Ранее 57-летнюю Николь Кидман раскритиковали за выход в полупрозрачном платье.