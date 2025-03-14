Николь Кидман поддержала 16-летнюю дочь, вышедшую на подиум в Париже

Николь Кидман рассказала о достижениях своей 16-летней дочери Сандей Роуз. Девушка недавно приняла участие в модном показе бренда Miu Miu в рамках Недели моды в Париже.
Наследница звезды фильма «Плохая девочка» вышла на подиум в ярком образе. Она надела оливковую юбку до колена, кожаный коричневый топ с вырезом в зоне декольте.
Сверху Сандей Роуз накинула куртку в клетку. Ее образ дополнили светло-коричневые сапоги на каблуках. Стилисты собрали ей волосы в объемную прическу и сделали макияж с черными стрелками.
Кидман опубликовала фото наследницы, сделанное во время показа, в личном блоге.
«Люблю тебя, детка», — заявила актриса.
Напомним, Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Супруги воспитывают двух дочерей — 16-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет.
Первым мужем актрисы был коллега Том Круз. С ним она прожила 11 лет. Звезды во время брака взяли из детского дома девочку и мальчика.
Ранее 57-летнюю Николь Кидман раскритиковали за выход в полупрозрачном платье.