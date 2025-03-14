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Звезда «Универа» похвасталась своим прессом после похудения

Актриса Наталья Рудова призналась, что похудела на три килограмма за 13 дней
Актриса Наталья Рудова похвасталась своим прессом после похудения
Актриса Наталья Рудова похвасталась своим прессом после похуденияИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Наталья Рудова показала свой пресс после похудения. Звезда «Универа» позировала перед зеркалом и поделилась кадрами в соцсетях.

«Минус три килограмма за 13 дней», — отметила артистка.

Рудова подчеркивала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Знаменитость отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

Звезда «Универа» признавалась, что мечтает о семье, но еще не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Актриса говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки» и ради переживающих за ее будущее незнакомцев.