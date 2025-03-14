Звезда «Универа» похвасталась своим прессом после похудения

Актриса Наталья Рудова показала свой пресс после похудения. Звезда «Универа» позировала перед зеркалом и поделилась кадрами в соцсетях.
«Минус три килограмма за 13 дней», — отметила артистка.
Рудова подчеркивала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Знаменитость отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
Звезда «Универа» признавалась, что мечтает о семье, но еще не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Актриса говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки» и ради переживающих за ее будущее незнакомцев.