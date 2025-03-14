Елизавета Боярская сыграет неподкупную таможенницу в новом сериале

«Когда студия предложила мне этот проект, я согласилась не раздумывая. В нем есть все, что я люблю: плотный закрученный сюжет, сложное смешение жанров — детектива, триллера и драмы и, конечно, мощная трансформация главной героини», — заявила Фархшатова.