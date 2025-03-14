Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Знойные и нестареющие: 6 брюнеток Голливуда, которые выглядят роскошно после 50

Расскажем, как голливудские дивы 50+ затмевают молодых звезд
Ольга Чечеватова
Автор Кино Mail
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

1. Деми Мур, 62 года

Деми Мур, звезда фильма «Привидение» и культового хоррора «Субстанция», всегда была готова к экспериментам с внешностью. Она не боится меняться ради роли, однако зрители привыкли видеть ее на экране в образе брюнетки, и потому в сериале «Дивный новый мир» многие не сразу узнали актрису с ярким светлым оттенком волос. Этот новый стиль вызвал смешанные отклики, и некоторые поклонники посчитали, что быть блондинкой ей не совсем идет.  

В последние годы внешность Деми Мур стала объектом критики. В 2021 году актриса приняла участие в модном показе, после которого пошли слухи о неудачной пластической операции. Позже Мур раскрыла правду в одном из ток-шоу, пояснив, что использовала грим, однако не стала полностью отрицать возможное вмешательство.

2. Моника Беллуччи, 60 лет

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

С возрастом Моника Беллуччи не теряет своей красоты. Звезда Голливуда, как и в молодости, остается символом женственности и сексуальности, удерживая свой статус одной из самых желанных актрис. Еще с детства она привлекала к себе восхищенные взгляды, однако тогда такое внимание расстраивало ее. Со временем Моника осознала преимущества своей внешности и начала карьеру модели, а затем переключилась на кино.

Чаще всего Беллуччи появлялась на экране с темными волосами, но в картинах «Человек, который продал свою кожу» и «Второе дыхание» она предстала со светлыми прядями. Актриса призналась, что сама предложила такое перевоплощение, поскольку видела своих героинь именно блондинками. После съемок Моника вернулась к природному оттенку волос.

3. Сандра Буллок, 60 лет

Сандра Буллок,
Сандра Буллок,Источник: Legion-Media

Звезда комедии «Мисс Конгениальность» Сандра Буллок входит в число самых высокооплачиваемых актрис и главных красавиц Голливуда. Она отлично смотрится в комедиях, боевиках и мелодрамах, каждый раз показывая новые грани своего таланта. Чаще всего она появляется в кадре с темно-каштановым оттенком волос, но не прочь поэкспериментировать с имиджем, если того требует режиссер, как в драмах «Наш бренд — кризис» или «Невидимая сторона». За съемки в последнем Сандра получила «Оскар». 

Актриса была позже снова номинировала на премию за роль женщины-космонавта в картине «Гравитация». Драма Альфонсо Куарона собрала семь статуэток, но Буллок осталась без награды. В 2022 году Сандра взяла перерыв в карьере, желая посвятить себя семье. У актрисы двое приемных детей: сын Луи Бардо и дочь Лейла. Однако спустя пару лет Буллок заявила, что согласилась сняться в продолжении фильма «Практическая магия» вместе с Николь Кидман. Премьера сиквела запланирована на 2026-й.

4. Сальма Хайек, 58 лет

Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media

В молодости Сальма Хайек комплексовала по поводу внешности. У нее были подростковые проблемы с кожей и лишний вес, из-за которого она стеснялась выходить на улицу. Со временем Сальме удалось добиться идеальных параметров, которые она продемонстрировала в боевике «От заката до рассвета». С тех пор режиссеры предлагали ей играть роковых красавиц, но сама Хайек мечтала о других персонажах.

Культовую славу Сальме принесла кинолента «Фрида», речь в которой идет о знаменитой землячке Хайек. За роль актрису номинировали на «Оскар», а племянница художницы после просмотра фильма подарила Сальме ожерелье Фриды Кало.

Хайек продолжает оставаться жгучей брюнеткой, но играть старается не только роковых соблазнительниц. В 2021 она появилась в нашумевшей картине «Дом Гуччи» — ей достался образ ясновидящей, и в фэнтези «Блаженство», где героиня Сальмы со странностями.

5. Кэтрин Зета-Джонс, 55 лет

Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-ДжонсИсточник: Legion-Media.ru

Кэтрин Зета-Джонс — одна из тех актрис, чей образ остается неизменным на протяжении десятилетий. Ее роскошные черные волосы стали визитной карточкой, подчеркивая аристократические черты лица и природную грацию. Этот стиль закрепился за ней еще со времен «Маски Зорро», где она блистательно воплотила роль Элены Монтеро. Тогда, в 1998 году, она без проб получила роль благодаря рекомендации Стивена Спилберга, и с тех пор прочно заняла место в Голливуде. Ее дуэт с Антонио Бандерасом был не только страстным, но и убедительным — Кэтрин мастерски владела шпагой и не уступала партнеру в харизме.

Несмотря на свой статус одной из самых красивых женщин киноиндустрии, Кэтрин никогда не считала себя классической красавицей. С возрастом она лишь укрепила свой статус актрисы, способной играть не только роковых соблазнительниц, но и более глубоких, эксцентричных героинь. Одним из недавних примеров стал образ Мортиши Аддамс в сериале «Уэнсдэй» Тима Бертона. В этой роли ее фирменный темный цвет волос приобрел особую мрачную элегантность, идеально соответствующую атмосфере готической истории. 

6. Пенелопа Крус, 50 лет

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media

Актриса испанского происхождения Пенелопа Крус покорила Голливуд после выхода драмы «Ванильное небо», где снялась в паре с Томом Крузом. Окончательное признание пришло к Пенелопе благодаря вестерну «Бандитки». А через два года она получила «Оскар» за роль второго плана в картине Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона».

Крус не только покорила зрителей, но и очаровала многих своих коллег по цеху. Среди ее романтических партнеров были такие известные актеры, как Том Круз и Мэттью Макконахи. В 2010 году Пенелопа связала свою судьбу с Хавьером Бардемом. У пары двое детей: сын Леонардо и дочь Луна. Став матерью, актриса сделала акцент на семье, однако продолжает сниматься в кино. Предстоящий проект с ее участием — фильм ужасов Мэгги Джилленхол «Невеста». 