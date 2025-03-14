Кэтрин Зета-Джонс — одна из тех актрис, чей образ остается неизменным на протяжении десятилетий. Ее роскошные черные волосы стали визитной карточкой, подчеркивая аристократические черты лица и природную грацию. Этот стиль закрепился за ней еще со времен «Маски Зорро», где она блистательно воплотила роль Элены Монтеро. Тогда, в 1998 году, она без проб получила роль благодаря рекомендации Стивена Спилберга, и с тех пор прочно заняла место в Голливуде. Ее дуэт с Антонио Бандерасом был не только страстным, но и убедительным — Кэтрин мастерски владела шпагой и не уступала партнеру в харизме.