1. Деми Мур, 62 года
Деми Мур, звезда фильма «Привидение» и культового хоррора «Субстанция», всегда была готова к экспериментам с внешностью. Она не боится меняться ради роли, однако зрители привыкли видеть ее на экране в образе брюнетки, и потому в сериале «Дивный новый мир» многие не сразу узнали актрису с ярким светлым оттенком волос. Этот новый стиль вызвал смешанные отклики, и некоторые поклонники посчитали, что быть блондинкой ей не совсем идет.
В последние годы внешность Деми Мур стала объектом критики. В 2021 году актриса приняла участие в модном показе, после которого пошли слухи о неудачной пластической операции. Позже Мур раскрыла правду в одном из ток-шоу, пояснив, что использовала грим, однако не стала полностью отрицать возможное вмешательство.
2. Моника Беллуччи, 60 лет
С возрастом Моника Беллуччи не теряет своей красоты. Звезда Голливуда, как и в молодости, остается символом женственности и сексуальности, удерживая свой статус одной из самых желанных актрис. Еще с детства она привлекала к себе восхищенные взгляды, однако тогда такое внимание расстраивало ее. Со временем Моника осознала преимущества своей внешности и начала карьеру модели, а затем переключилась на кино.
Чаще всего Беллуччи появлялась на экране с темными волосами, но в картинах «Человек, который продал свою кожу» и «Второе дыхание» она предстала со светлыми прядями. Актриса призналась, что сама предложила такое перевоплощение, поскольку видела своих героинь именно блондинками. После съемок Моника вернулась к природному оттенку волос.
3. Сандра Буллок, 60 лет
Звезда комедии «Мисс Конгениальность» Сандра Буллок входит в число самых высокооплачиваемых актрис и главных красавиц Голливуда. Она отлично смотрится в комедиях, боевиках и мелодрамах, каждый раз показывая новые грани своего таланта. Чаще всего она появляется в кадре с темно-каштановым оттенком волос, но не прочь поэкспериментировать с имиджем, если того требует режиссер, как в драмах «Наш бренд — кризис» или «Невидимая сторона». За съемки в последнем Сандра получила «Оскар».
Актриса была позже снова номинировала на премию за роль женщины-космонавта в картине «Гравитация». Драма Альфонсо Куарона собрала семь статуэток, но Буллок осталась без награды. В 2022 году Сандра взяла перерыв в карьере, желая посвятить себя семье. У актрисы двое приемных детей: сын Луи Бардо и дочь Лейла. Однако спустя пару лет Буллок заявила, что согласилась сняться в продолжении фильма «Практическая магия» вместе с Николь Кидман. Премьера сиквела запланирована на 2026-й.
4. Сальма Хайек, 58 лет
В молодости Сальма Хайек комплексовала по поводу внешности. У нее были подростковые проблемы с кожей и лишний вес, из-за которого она стеснялась выходить на улицу. Со временем Сальме удалось добиться идеальных параметров, которые она продемонстрировала в боевике «От заката до рассвета». С тех пор режиссеры предлагали ей играть роковых красавиц, но сама Хайек мечтала о других персонажах.
Культовую славу Сальме принесла кинолента «Фрида», речь в которой идет о знаменитой землячке Хайек. За роль актрису номинировали на «Оскар», а племянница художницы после просмотра фильма подарила Сальме ожерелье Фриды Кало.
Хайек продолжает оставаться жгучей брюнеткой, но играть старается не только роковых соблазнительниц. В 2021 она появилась в нашумевшей картине «Дом Гуччи» — ей достался образ ясновидящей, и в фэнтези «Блаженство», где героиня Сальмы со странностями.
5. Кэтрин Зета-Джонс, 55 лет
Кэтрин Зета-Джонс — одна из тех актрис, чей образ остается неизменным на протяжении десятилетий. Ее роскошные черные волосы стали визитной карточкой, подчеркивая аристократические черты лица и природную грацию. Этот стиль закрепился за ней еще со времен «Маски Зорро», где она блистательно воплотила роль Элены Монтеро. Тогда, в 1998 году, она без проб получила роль благодаря рекомендации Стивена Спилберга, и с тех пор прочно заняла место в Голливуде. Ее дуэт с Антонио Бандерасом был не только страстным, но и убедительным — Кэтрин мастерски владела шпагой и не уступала партнеру в харизме.
Несмотря на свой статус одной из самых красивых женщин киноиндустрии, Кэтрин никогда не считала себя классической красавицей. С возрастом она лишь укрепила свой статус актрисы, способной играть не только роковых соблазнительниц, но и более глубоких, эксцентричных героинь. Одним из недавних примеров стал образ Мортиши Аддамс в сериале «Уэнсдэй» Тима Бертона. В этой роли ее фирменный темный цвет волос приобрел особую мрачную элегантность, идеально соответствующую атмосфере готической истории.
6. Пенелопа Крус, 50 лет
Актриса испанского происхождения Пенелопа Крус покорила Голливуд после выхода драмы «Ванильное небо», где снялась в паре с Томом Крузом. Окончательное признание пришло к Пенелопе благодаря вестерну «Бандитки». А через два года она получила «Оскар» за роль второго плана в картине Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона».
Крус не только покорила зрителей, но и очаровала многих своих коллег по цеху. Среди ее романтических партнеров были такие известные актеры, как Том Круз и Мэттью Макконахи. В 2010 году Пенелопа связала свою судьбу с Хавьером Бардемом. У пары двое детей: сын Леонардо и дочь Луна. Став матерью, актриса сделала акцент на семье, однако продолжает сниматься в кино. Предстоящий проект с ее участием — фильм ужасов Мэгги Джилленхол «Невеста».