В РФ начались съемки фильма «Александр I»

«Показав на больших экранах драматические события восемнадцатого века, мы идем дальше — в век девятнадцатый. Нашим следующим героем в цикле “Русь” станет император Александр Первый. Будучи совсем молодым, он столкнулся с чередой судьбоносных событий и прославил наше Отечество, одержав победу над могущественными противниками. Мы покажем императора как яркую и живую личность, чей образ, я уверен, вдохновит многих зрителей», — отметил генеральный директор «Газпром-медиа» и генеральный продюсер фильма Александр Жаров.