В РФ начались съемки фильма «Александр I»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Холдинг «Газпром-медиа» приступил к съемкам нового полнометражного фильма «Александр I» о пути будущего императора к престолу. Картина станет продолжением цикла исторических проектов «Русь» после картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы» и «Екатерина Великая», сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
«Показав на больших экранах драматические события восемнадцатого века, мы идем дальше — в век девятнадцатый. Нашим следующим героем в цикле “Русь” станет император Александр Первый. Будучи совсем молодым, он столкнулся с чередой судьбоносных событий и прославил наше Отечество, одержав победу над могущественными противниками. Мы покажем императора как яркую и живую личность, чей образ, я уверен, вдохновит многих зрителей», — отметил генеральный директор «Газпром-медиа» и генеральный продюсер фильма Александр Жаров.
Художественным руководителем проекта выступил Андрей Кравчук («Адмирал», «Союз спасения», «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы», «Екатерина Великая»), а режиссером-постановщиком — Морад Абдель-Фаттах. Роль Александра I исполнят актеры Сергей Горошко и Савелий Кудряшов. Виталий Кищенко сыграет императора Павла I.
Фильм «Александр I» создается «Газпром-медиа» по заказу и при поддержке ПАО «Газпром», производством занимается кинокомпания 1−2−3 Production.